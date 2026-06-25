25日22時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年9月限は前日比60円高の7万2630円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値7万2366.34円に対しては263.66円高。出来高は3975枚となっている。 TOPIX先物期近は4034ポイントと前日比8.5ポイント高、TOPIXの現物終値比は17.53ポイント高で推移。 ○主要先物価格・22時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 72