生態環境部は6月25日、「2025年黄岩島ブルーホール調査報告」を発表しました。報告書によれば、中国南部の海南省に属する黄岩島のブルーホールは世界でも珍しい、サンゴ礁の成長過程で形成された縦穴状の海中空洞で、中国でこれまでに確認された初のサンゴ礁のブルーホールでもあります。開口部の面積は約1491．7平方メートル、最大直径は56．3メートル、深さは16．6メートルです。内部構造は漏斗状になっており、ホールの底は狭く