◇セ・リーグ中日3―1DeNA（2026年6月25日バンテリンD）中日のドラフト1位・中西聖輝（青学大）は4回1/3を4安打1失点。2勝目の権利を目前にして降板となり「5回を投げ切れなかったことが悔しい」と唇をかんだ。5月13日のDeNA戦以来の先発。これまで4登板での全14失点のうち11点を初回に献上していた。この日は「鬼門」を突破して4回までゼロを並べたが、5回に暗転した。制球が定まらず、連打と四球で無死満塁として勝