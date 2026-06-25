記者会見する中国国防省の張暁剛報道官＝25日、北京（共同）【北京共同】米軍主催の訓練で日本に中距離ミサイル発射装置「タイフォン」が展開されることについて、中国国防省の張暁剛報道官は25日の記者会見で「軍拡競争と軍事対抗のリスクを激化させる」と反発した。「日本の新型軍国主義が災いをもたらしている」と述べ、地域や各国の「安全への懸念を尊重するべきだ」と主張した。米軍の多国間訓練「バリアント・シールド」