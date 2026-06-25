【ワシントン共同】米商務省が25日発表した1〜3月期の実質国内総生産（GDP、季節調整済み）確定値は、年率換算で前期比2.1％増だった。5月に公表した改定値の1.6％増から上方修正し、市場予想を上回った。GDPにはマイナスに働く輸入の下方修正などを反映し、伸び率は前期の0.5％増から大きく拡大した。米連邦準備制度理事会（FRB）は18日公表の声明で、足元の米経済は堅調に拡大していると分析した。インフレ対策を重視し、年