◇セ・リーグ中日3―1DeNA（2026年6月25日バンテリンD）中日は序盤のリードを6投手の継投で守り抜き、今季2度目の2カード連続勝ち越しを決めた。打線は2回までに2本の犠飛などで3得点。約1カ月半ぶりの先発となる中西が1点を失い、5回途中でマウンドを降りたものの、2番手の斎藤がピンチを脱して2点差をキープ。藤嶋、橋本、吉田から守護神の松山へとつなぎ、なんとか逃げ切った。「（リリーフが）本当によくつないで