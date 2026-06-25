大阪府河内長野市の消防によると25日午後6時20分ごろ、同市の交差点でスクールバスと乗用車、バイクが絡む事故があり「多数の負傷者がいる」と119番があった。10人超が病院に搬送され、府警が負傷者の状況を調べている。