全日本空輸（ANA）は、台風7号と8号による影響が見込まれるため、航空券の特別対応を実施する。6月25日午後6時半現在、特別対応を実施するのは、6月25日から26日にかけて石垣、6月25日正午から26日にかけて宮古、6月26日午後に宮崎・鹿児島、6月26日から27日にかけて沖縄/那覇・八丈島、6月27日に東京/羽田・東京/成田を発着する便。対象便の航空券は実際の運航状況に関わらず、手数料無料で便の変更・振替・払い戻しを受け付ける