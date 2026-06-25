ゲームのコントローラーにはさまざまな種類があり、当然ながらボタンを押すために必要な力も異なります。海外メディアのLTT Labsが実際に計測した結果を共有しました。You're Pressing Buttons Harder Than You Think | LTT Labshttps://www.lttlabs.com/articles/2026/06/16/controller-button-forceLTT Labsがテストしたコントローラーは以下の通り。コントローラー本体の右側にある4つのボタン(A/B・X・Yなど)をテストに用いま