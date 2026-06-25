◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―１ＤｅＮＡ（２５日・バンテリンドーム）「１番・中堅」で先発出場した中日の岡林勇希外野手が、５回に代打を送られて交代した。試合後、井上一樹監督は「ふくらはぎの張り」を訴えたと説明した。病院には行かず、様子を見る。指揮官は「（チームに）なくてはならない選手。故障につながるのは避けたい」と大事を取ったと強調した。５回の先頭。岡林に代わって代打・鵜飼がコールされると、場