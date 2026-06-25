◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―１ＤｅＮＡ（２５日・バンテリンドーム）中日の田中幹也内野手が、ベンチ入りを外れた。この日は、試合前練習にも姿はなかった。試合後、井上一樹監督は「昨日の試合で、一塁を駆け抜けた後につまずいて、軽い捻挫っぽくなった。本人は『大丈夫』と言っていたけど、無理をさせたことで（長引く）ってのを避けたかった。いたらいたで、僕も使いたくなるので、ベンチからあげた」と説明した。田