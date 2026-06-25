北上を続ける二つの台風。今後、警報級の大雨も予想されており、早めの備えが必要です。【進路予想図】「台風7号」「台風8号」 雨・風に警戒が必要な時間帯は？台風8号「温帯低気圧に変わる見込み」も油断できず井上貴博キャスター:台風襲来を前に各地で大雨が降り、長崎・佐世保市では民家の裏山でがけ崩れが起きました。福岡・大牟田市では、道路が冠水し、車が水没したということです。坂口愛美 気象予報士:すでに台風周辺