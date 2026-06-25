【ワシントン共同】米商務省が25日発表した5月の個人消費支出（PCE）物価指数は、前年同月比で4.1％上昇した。中東情勢悪化によるエネルギー価格高騰を背景に伸び率は3カ月連続で拡大し、2023年4月以来、3年1カ月ぶりの高い水準となった。金融市場の予想と一致した。変動の激しい食品とエネルギーを除いたコア指数は3.4％の上昇だった。