記録的な大雨が残した爪痕 去年8月。熊本県内各地を記録的な大雨が襲い、甚大な被害が出ました。 【写真を見る】「他の人には経験してほしくない」避難わずか4分後に土砂にのまれた夫それでも前に…残された家族の今＜NEWSゲツキン特別版「迫る雨～変わる常識～」＞ 記者「緑川は水量がかなり多くなっていて、水位も橋に届きそうな高さです」 今年6月9日現在で、この豪雨での死者は、関連死を含めて6人、そし