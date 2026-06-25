熊本に甚大な被害をもたらした去年8月の大雨。あの時、どんなことが起きていたのか、世界有数の実験施設で再現し、水害の脅威を体験しました。 【写真を見る】【万が一のその時を実験】熊本を襲った「1時間120ミリ」の豪雨―― 激流となる地下階段、浸水45cmで開かない車のドア＜NEWSゲツキン特別版「迫る雨～変わる常識～」＞ あの豪雨の脅威を再現 京都府にある、京都大学の防災研究所「宇治川オ