大雨による車の水没被害を防ぐには、どうすれば良いのでしょうか。 【写真を見る】【水没から車を救え！】車体を「下から包む」特殊な防水シート無料開放のパチンコ店駐車場に事前避難＜NEWSゲツキン特別版「迫る雨～変わる常識～」＞ 車の下半分を覆う特殊な防水シートがあります。 8年前の西日本豪雨で、多くの車が水没したことを受けて、東京の企業などが共同開発しました。 水は「下から来る