6回途中から登板し、1球でプロ初勝利を挙げたソフトバンク・鈴木豪＝みずほペイペイドームソフトバンクは近藤が0―2の三回に17号ソロ、五回にも適時打を放ち同点。六回に庄子の2点打などで勝ち越した。六回1死満塁から救援の鈴木豪が、1球で併殺に仕留めプロ初勝利。オリックスは13安打で2点止まりの拙攻だった。