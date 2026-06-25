ＮＨＫ大河ドラマ「豊臣兄弟！」は次回６月２８日に第２５回「変事の予兆」が放送され本能寺編に入る。１５８２年、戦国最大の謎とされる明智光秀（要潤）の謀反まで残り２年。予告では織田信長（小栗旬）が長老格の重臣たちを理不尽な形で追放し、不穏な空気が漂い始める。公式では、信長が安土城完成の祝宴で重臣たちに相撲をとれと命じる相手として、近習・森乱（市川團子）が登場することが告知されている。「さすが！