日本時間２１時３０分に米個人所得・支出（5月）、PCE価格指数（5月）、新規失業保険申請件数（06/14 - 06/20）、耐久財受注（速報値）（5月）、実質ＧＤＰ（確報値）（2026年 第1四半期）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 個人所得・支出（5月）21:30 予想0.5%前回0.0%（個人所得・前月比) 予想0.6%前回0.5%（個人支出・前月比) PCE価格指数（5月）21:30 予想0.4%前回0.4%（PCE価格指