新規失業保険申請件数（06/14 - 06/20）21:30 結果21.5万件 予想22.5万件前回22.7万件（22.6万件から修正）（新規失業保険申請件数) 新規失業保険申請件数（06/07 - 06/13） 結果182.1万件 予想180.5万件前回180.0万件（181.0万件から修正）（継続受給者数)