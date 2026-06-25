法人の売り上げ代金約90万円を着服したとして、山形警察署は25日、元会社役員の女ら2人を逮捕しました。業務上横領の疑いで逮捕されたのは、山形市十日町2丁目の会社役員の女（47）と本籍・新潟県燕市で住所不定の無職の男（49）の2人です。警察の調べによりますと2人は共謀の上、2023年12月上旬、取引先の法人2社に対し、売り上げ代金の振り込み先を被害法人名義の預金口座から同法人名義の別口座へ変更させて入金された売り上げ