◇パ・リーグオリックス2―5ソフトバンク（2026年6月25日みずほペイペイ）オリックスは攻守に精彩を欠き、交流戦明けは2カード連続で負け越し。6月は7勝10敗1分けとなり、月間での勝ち越しが消滅した。打線が相手を上回る13安打を放ちながらも、併殺間の生還と犠飛による2得点どまり。6回1死満塁で若月が二ゴロ併殺打、8回1死一、二塁で紅林、宗がいずれも凡退するなど、得点機であと一本が出なかった。曽谷のコンディ