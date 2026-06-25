台風7号の影響で航空各社ではきょう（25日）、沖縄を発着する便に欠航が相次ぎました。あす（26日）も沖縄発着便を中心に140便以上がすでに欠航を決めています。台風7号の影響で、きょう、空の便では、那覇空港や宮古空港を発着する便を中心に欠航が相次ぎました。全日空が22便、日本航空が11便の欠航を決め、あわせておよそ6200人に影響が出ました。そのほかの航空会社でも欠航が出ていて、各社は最新の運航状況を確認するよう呼