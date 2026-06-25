東京・北区での小学校火災を受け25日、山梨県甲府市の消防が管内の小学校で特別査察を実施しました。この査察は学校の防火避難対策を徹底し、万全な防火管理体制の確立することが目的で、設備の設置確認や維持管理、避難経路に障害物がないか、防火管理の状況などを確認しました。甲府地区消防本部・遠藤順一郎査察課長：火災はどういう原因で発生するか分からないので、どんな状況においてもしっかりした対応ができるよう日頃から