俳優の石田ゆり子さん（56）が、スタジオジブリが企画制作する展覧会『禅とジブリ』の応援団長に就任しました。この展覧会は、宮粼駿監督の最新作『君たちはどう生きるか』の世界観を中心に表現され、鈴木敏夫プロデューサー直筆の書なども展示されます。石田さんは、『もののけ姫』のサンの声を演じるなど、ジブリ作品と縁が深いことから、今回の就任が決定しました。さらに、開催に向けて石田さんが坐禅（ざぜん）に初挑戦