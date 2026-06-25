なんかすごい汗かいてるな…？▶▶この作品を最初から読む突然「学校に行きたくない」と言い出した、素直で明るく、友だちも多い小3の勇。母親の英子はママ友や学校に確認するも、特に原因が見つかりません。しかし、数カ月後、警察から1本の電話がかかってきて…。たとえ男の子だとしても遭遇してしまう可能性のある性被害。子どもを守っていくためにどう向き合っていったのでしょうか。※本記事はあらい ぴろよ（著）