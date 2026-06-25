高松市によりますと、きょう（25日）午後7時現在、次の6か所の道路が大雨のため通行止めとなっています。 ・市道勅使檀紙線（潜水橋）（勅使町、檀紙町）・市道飯田町33号線（飯田1号橋）（飯田町）・市道不動線（不動橋）（塩江町安原上東）・市道来栖中村線（中村潜水橋）（塩江町安原下第1号）・市道小矢谷線（御殿場潜水橋）（塩江町安原上）・市道芦川線（後川潜水橋）（塩江町安原上）