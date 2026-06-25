長濱ねるが、6月24日発売の『anan』に登場。撮影時のオフショットを自身のInstagramに公開している。 （関連：【画像あり】“魅せるカラダ“に反響長濱ねる、背中がざっくり開いた黒のバックレスドレス姿） 特集テーマ「魅せるカラダ2026」に合わせて、“魅せるカラダ“を持つ長濱がボディメイク術を紹介。長濱は「最近の身体づくりについて沢山お話ししました！ぜひチェックしてね」と綴り、背中の開いた黒のバック