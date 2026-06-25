四国電力送配電によりますと、きょう（25日）午後7時31分ごろ、香川県観音寺市で停電が発生しているということです。 停電が発生しているのは、大野原町大野原、大野原町花稲で、約100戸に影響が出ているということです。(発生時の停電戸数 約300戸)（午後9時10分現在） 四国電力送配電では停電の原因について現在調査中とし、停電地域において故障箇所と原因を特定中ということです。