気象台は、25日午後9時34分に、レベル３大雨警報を呉市、竹原市、三原市、尾道市、福山市に発表しました。南部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■広島市中区●レベル２大雨注意報■広島市東区●レベル２大雨注意報■広島市南区●レベル２大雨注意報【発表】■広島市西区●レベル２大雨注意報【発表】■広島市安佐南区●レベル２大雨注意報■広島市安佐北区●レベル２大雨注意報■広島