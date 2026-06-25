スペースX上場のニュースでも話題の「宇宙ビジネス」について。いま世界が注目しているのが「日本の人工衛星」です。政府も投資を進めています。【写真で見る】宇宙ベンチャー「synspective」製造工場にカメラ初潜入90分に1回→5〜10分に1回へ 日本が持つ「超小型の観測衛星」の技術出水麻衣キャスター:陸・海・空、サイバーと並んで、宇宙空間での防衛というのも非常に重要になってきています。宇宙空間で展開するビジネスに