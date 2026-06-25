あすのサッカー・ワールドカップ日本対スウェーデン戦を前に、今晩の東京タワーは、日本代表のチームカラー「サムライ・ブルー」をイメージした青色につつまれました。このライトアップは、日没の午後7時ごろに始まり、午前0時まで続くということです。試合は日本時間で、あす午前8時にキックオフの予定です。