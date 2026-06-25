明海大の小谷哲男教授と防衛大学校の江崎智絵教授が２５日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、蜜月関係が揺らぐ米国とイスラエルについて議論した。江崎氏は、イスラエルのベンヤミン・ネタニヤフ首相が「右派の支持をつなぎとめるため、米国の合意なしにイランを再び攻撃するかもしれないという見立てもある」と解説した。小谷氏は、トランプ米大統領がネタニヤフ氏に対し「かなりフラストレーションをためている」とし