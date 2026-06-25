【ＪＥＲＡセ・リーグ】◆ヤクルト・吉村貢司郎―中日・金丸夢斗（１８時・神宮）◆ＤｅＮＡ・石田裕太郎―巨人・竹丸和幸（１８時１５分・横浜）◆広島・床田寛樹―阪神・村上頌樹（１８時・マツダスタジアム）【パ・リーグ】◆西武・高橋光成―日本ハム・伊藤大海（１８時・ベルーナドーム）◆ロッテ・ジャクソン―ソフトバンク・大津亮介（１８時・ＺＯＺＯマリン）