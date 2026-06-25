◆パ・リーグソフトバンク５―２オリックス（２５日・みずほペイペイドーム）ソフトバンクが２カード連続の勝ち越しを決めた。ドラフト３位・鈴木豪太投手が好リリーフ。新人では２３年の大津（ソフトバンク）以来、史上３人目となる「１球プロ初勝利」を記録した。鈴木豪は２−２の６回１死満塁から２番手で登板し、火消しに成功。若月を初球で二ゴロ併殺に仕留めた。直後の攻撃で、２死満塁から庄子が中前へ２点打。３点