◆パ・リーグ楽天２―０西武（２５日・楽天モバイル最強パーク宮城）先発・武内夏暉投手は８回７安打２失点で完投するも、６勝目はお預けとなった。初回はわずか６球で３者凡退の立ち上がり。ところが、両軍無得点の２回無死二、三塁で村林に中犠飛、中島に右前適時打を浴び２点を先取され「勝ちに貢献できなかった。先制点取られたのがもったいないし、あの１点で止めたかった。先制点を与えないことがやっぱり大事」と肩を