２５日午後８時５８分頃、岩手県沖を震源とする地震があり、青森県八戸市で震度４を観測した。気象庁によると、この地震による津波の心配はない。震源の深さは約５０キロ、地震の規模を示すマグニチュードは４・７と推定される。▽震度３青森県おいらせ町、三戸町、五戸町、南部町、階上町盛岡市、岩手県二戸市、八幡平市、軽米町