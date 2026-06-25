フジテレビ親会社のフジ・メディア・ホールディングス（HD）とSBIホールディングスが業務提携を結ぶことが25日、分かった。ドラマや映画といったコンテンツの共同制作など、メディア事業で協業する。26日に発表する。SBIは傘下の2社と合わせて、フジ・メディアHD株式の7％を所有している。SBIの北尾吉孝会長兼社長はフジへの出資を「戦略的投資」と位置付けており、メディア事業での連携を模索していた。アニメなどの共同制