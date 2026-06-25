SNSを利用して県内で麻薬の密売などを繰り返していたとして男5人が逮捕されました。5人は「トクリュウ」と呼ばれる匿名・流動型の犯罪グループとみられています。 こちらは一連の事件で新潟県警が押収したコカインやMDMAなどの麻薬です。その総額は末端価格で463万円相当に及びます。麻薬及び向精神薬取締法違反などの疑いで逮捕されたのは麻薬密売グループとみられる男5人です。このうち愛知県のアルバイト従業