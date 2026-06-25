JR（おもに岡山エリア）のあす（26日）の運転計画です。＜各線区＞【因美線】津山駅～智頭駅始発から運転見合わせ【姫新線】新見駅～津山駅始発から運転見合わせ津山駅～上月駅始発から運転見合わせ【津山線】岡山駅～津山駅始発から本数を減らして運転【吉備線】岡山駅～総社駅始発から本数を減らして運転【伯備線】倉敷駅～豪渓駅始発から本数を減らして運転