気象台は、25日午後9時21分に、レベル３大雨警報を周防大島町に発表しました。東部では、低い土地の浸水や河川の増水に警戒してください。【大雨警報（発表中）】■山口市●レベル２大雨注意報■萩市●レベル２大雨注意報■防府市●レベル２大雨注意報■岩国市●レベル２大雨注意報■光市●レベル２大雨注意報■柳井市●レベル２大雨注意報■周南市●レベル２大雨注意報■周防大島町●レベル３大雨警報【発表】■田布施町●レベル