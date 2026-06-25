5回DeNA2死満塁、宮崎（左）を二ゴロに打ち取りガッツポーズする中日・斎藤＝バンテリンドーム中日が逃げ切った。一回に村松の先制犠飛、二回は失策と岡林の犠飛で2点を加点。五回に1点を返されたものの、先発中西の後を受けた救援陣が点を許さなかった。2番手の斎藤が今季初勝利。DeNAは8カード連続の負け越し。