横浜市役所（資料写真）神奈川県警神奈川署は２５日、住居侵入の疑いで、横浜市神奈川区二ツ谷町、同市職員の男（３５）を逮捕した。逮捕容疑は、同日午前１時１５分ごろ、同区のアパートの敷地内に侵入した、としている。署によると、男はアパート１階の２０代女性宅を裏手の窓からのぞいていた。女性の知人男性が発見して１１０番通報した。男は容疑を認め、撮影目的で女性宅を複数回のぞいたという趣旨の供述もしていると