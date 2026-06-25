楽天の前田健太投手（３８）が２５日の西武戦（楽天モバイル最強パーク）で先発。７回１１４球を投げ３安打無失点の好投で日本復帰後、初勝利をマークした。日本での白星は広島時代の２０１５年以来、１１年ぶり。日米通算１６６勝目に右腕はお立ち台で「まだまだ若いんで」と場内を沸かした。これにＳＮＳも沸騰。Ｘ（旧ツイッター）のトレンド上位に「マエケン」がランクインした。楽天ファンからは「マエケン楽天に来てく