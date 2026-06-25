西武・高橋光成投手が２６日の日本ハム戦（ベルーナＤ）に先発する。前回登板の１９日・オリックス戦（京セラＤ）では５回を投げ１０２球と球数を費やし、３奪三振、６安打２失点で勝ち負けはつかず。チームは延長１０回にサヨナラ負けを喫しており、「前回登板の反省を踏まえて、この１週間しっかりと調整してきた。自分のボールを投げることを意識して、１人１人の打者に集中し、自分らしい投球をしていきたい」と意気込む。