◆ＪＥＲＡセ・リーグ中日３―１ＤｅＮＡ（２５日・バンテリンドーム）ＤｅＮＡが敗戦し、セ・リーグでは中日に次いで４０敗に到達した。２０１４年４月以来、１２年ぶりに８カード連続負け越しとなった。先発の平良は４回４安打３失点で５敗目。５月８日の阪神戦（甲子園）以来となる白星はつかめなかった。初回に村松の右犠飛、２回に牧の悪送球、岡林の中犠飛と序盤の３失点が痛かった。打線は立ち上がりから不安定だっ