毎シーズン人気を集めるBAGEL & BAGELから、この夏だけの限定商品が登場します。爽やかな柑橘の風味を楽しめるベーグルや、もちもち食感が魅力の和テイストベーグル、さらに冷やしてもおいしいマフィン3種までラインアップ。暑い季節にぴったりな味わいがそろい、毎日のティータイムやランチを彩ってくれそうです♡期間限定販売なので、気になる方は早めにチェックしてみてください。 爽やかな