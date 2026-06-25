アメリカとイランが戦闘終結に向けた覚書に署名したことを受け、外務省は中東7か国について危険情報を不要不急の渡航中止を求めるレベル2に引き下げました。きょう（25日）危険情報が引き下げられたのはクウェート、オマーン、カタール、UAE＝アラブ首長国連邦、バーレーンの全土と、サウジアラビア、ヨルダンの一部地域です。外務省は今年3月、これらの国でイランによる民間施設への攻撃が起きているとして「渡航中止勧告」にあた