25日朝、青森県で震度6強を観測する地震がありました。県内でも村上市で震度3の揺れを観測しています。25日朝の新潟駅。＜駅のアナウンス＞「地震の影響で東京から新青森の区間上下線で運転を見合わせています」地震の影響はここ新潟にも。＜仙台へ向かう人＞「仙台に仕事で向かう予定でした。すごく大変なことになっていたの大丈夫かなとすごく心配しています」気象庁によりますと、25日午前7時半ごろ、岩手県沖を震源とする地震