県警察学校で、報道関係者を対象にした体験入校が行われました。 NIBからは永田アナウンサーが参加し、規律のある訓練を体験してきました。 警察の仕事を知ってもらおうと行われた企画。 授業は、集団行動の基礎を磨く「教練」や「逮捕術」の接近戦想定の打撃訓練に臨みました。 ※詳しくは動画をご覧ください